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Dünya
Reuters 26.12.2023 14:17

Azerbaycan iki Fransız diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliğindeki iki çalışanı "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan davranışları" nedeniyle istenmeyen kişi ilan etti.

Azerbaycan iki Fransız diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Bakü'deki Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanı diplomatik statüye uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

26 Aralık tarihinde Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Anne Boyon Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Fransa Büyükelçiliği'nin iki çalışanının diplomatik statüye uygun olmayan ve 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından istenmeyen kişi ilan edildiği Fransız Büyükelçinin dikkatine sunuldu ve bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri talep edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 'istenmeyen kişi' olarak ilan ettiği 2 elçilik çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

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