Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.12.2023 14:05

İngiltere, Venezuela'ya karşı desteklediği Guyana'ya askeri gemi gönderdi

İngiltere, Esequibo bölgesi anlaşmazlığında Venezuela'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya destek vermek için Kraliyet Donanmasının Karayipler'de bulunan "HMS Trent" gemisini bölgeye gönderdi.

İngiltere, Venezuela'ya karşı desteklediği Guyana'ya askeri gemi gönderdi

İngiliz medyasına konuşan bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin detayları paylaşarak, geminin ay sonuna kadar Guyana'ya ulaşacağını kaydetti.

Sözcü, "HMS Trent gemisi, Atlantik'teki devriye görevi kapsamında bölgedeki bazı anlaşmaların parçası olarak bu ayın sonunda bölgesel müttefik ve İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Guyana'yı ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

"HMS Trent" gemisi, Karayip Denizi'ndeki uyuşturucu trafiğiyle mücadele için aralık başından beri bölgede devriye faaliyetleri yürütüyor.

İngiltere'nin Amerika, Karayipler ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı David Rutley, geçen hafta Guyana'yı ziyaret ederek ülkesinin desteğini dile getirmişti.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre, Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya "Guyana Esequiba" olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İngiltere Venezuela
Sıradaki Haber
Sırbistan'dan, Kosova plakalı araçlara "serbest dolaşım" kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:34
Ankara'da planlı elektrik kesintisi
15:28
Muğla'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
15:28
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Savaşı kaybettik
15:26
Rusya: Ukrayna ordusunun karşı saldırısını engelleme görevi yerine getirildi
15:23
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bine yaklaştı
15:13
Nesli tükenmekte olan vaşak fotokapanla görüntülendi
Filistinli sanatçı, Gazzeli çocuklarla dayanışma amacıyla bir “kuvözde” İsa'yı canlandırdı
Filistinli sanatçı, Gazzeli çocuklarla dayanışma amacıyla bir “kuvözde” İsa'yı canlandırdı
FOTO FOKUS
İstanbul'da 1,5 dakikada 12 milyon liralık soygun
İstanbul'da 1,5 dakikada 12 milyon liralık soygun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ