İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki saldırıda yaralanan askerinin öldüğünü duyurdu

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Daniel Nachmani isimli bir çavuşun 22 Aralık'ta Lübnan sınırında düzenlenen saldırıda yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Nachmani'nin, bugün tedavi gördüğü hastanede öldüğü ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını, Nachmani'nin yaralandığı saldırının Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini yazdı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda, şu ana kadar 3'ü gazeteci 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.