Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi öldü
[Fotograf: İHA]
Ulusal Yol Güvenliği Kano Eyalet Koordinatörü İbrahim Sallau Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Yaura köyündeki Wudil-Bauchi kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığını belirtti.
Son Haberler
- 00:02
- 23:26
- 23:16
- 23:19
- 22:59
Sıradaki Haber
ABD'li First Republic Bank, 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz