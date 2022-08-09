Nijerya'da yerinden edilen 12 bin kişi evine döndü
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırı korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalan 12 bin kişi evine döndü.
Katsina Valisi Aminu Masari, 10 Mart'ta eyaletin Shimfida bölgesindeki askerlerin geri çekilmesinin ardından bölgede yeniden güvenliğin sağlandığını açıkladı.
Masari, silahlı saldırılar nedeniyle evlerini terk eden 12 binden fazla kişinin geri döndüğünü ifade etti.
Evlerine geri dönen kişilerin rahatlıkla çiftçilik işlerine devam edebileceğini aktaran Masari, eyalette silahlı çete üyeleriyle mücadele taahhüdünü yineledi.
Katsina eyaletinde saldırılar devam ederken, askerler 10 Mart'ta bölgeden geri çekilmişti
Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer sınırında bulunan Katsina, suç olaylarının ve güvenlik sorununun yaşandığı eyaletlerin başında geliyor.
Son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.
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