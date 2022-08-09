Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İtalya'da nefes kesen kurtarma
İtalya'nın Matera kenti, nefes kesen bir kurtarmaya sahne oldu. Gravina nehri etrafındaki tepelere tırmanan bir dağcı yaralanınca yardım istedi. Yaralının helikopterle kurtarılması filmleri aratmadı.
2019 yılında çekilen James Bond, "Ölmek İçin Zaman Yok" filminin seti olarak kullanılan, tarihi İtalyan şehri Matera'da beyaz perdedeki heyecanları aratmayan anlar yaşandı.
Dağa tırmanan dağcının bacağı kırılınca hemen ekipler harekete geçti. Bir yangın söndürme helikopteri ile kurtarma operasyonu başladı.
Dağcı, önce metrelerce yüksekliğe sedye ile çekildi. Helikoptere alınan yaralı, kısa sürede hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İtalya
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