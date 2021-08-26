Nijerya'da Plateau Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü Makut Macham, eyalette devam eden saldırılar nedeniyle Plateau Valisi Simon Lalong'un sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.

Bugünden itibaren eyaletin Zangam ve Kuzey Jos bölgelerinde söz konusu yasağın uygulanacağını kaydeden Macham, bu kararın son zamanlarda bölgedeki can ve mallara yönelik yakın tehdit ve düzenin bozulmasını önlemek için alındığını vurguladı.

Macham, yasağın bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin soruşturmalarına yardımcı olacağını da aktardı.

Silahlı kişiler tarafından 14 Ağustos'ta Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönen kişilere, Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı. Bu saldırının ardından dün aynı eyalette en az 30 kişi öldürülmüştü.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.