Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da yağışlara dayanamayan otoyol çöktü: 18 ölü
[Harita: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde, bir otoyol şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Yaşanan olayda 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kano eyaletinde, şiddetli yağışlar nedeniyle Riruwai ile Doguwa'yı birbirine bağlayan otoyol çöktü.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, olayda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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