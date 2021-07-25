Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 20:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Romanya'da renkli festival
[Fotoğraf: TRT Haber]
Romanya'da başlayan sokak festivalleri renkli görüntülere sahne oldu. Dev kuklalardan yapılan gösteri, yüzlerce seyirciyi bir araya getirdi. Bazı şehirlerde de duvarlar, sanatçıların yaptığı resimlerle renklendi.
Dev kukla gösterileri, renkli duvar resimleri...
Romanya'da sokak festivalleri başladı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ülkenin batısındaki Temeşvar kentindeki gösterilerin merkezi Özgürlük Meydanı oldu.
60 oyuncu ve müzisyenin dev kuklalarla yaptığı gösteri, yüzlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Binalar rengarenk boyandı
Sibiu kentinde yedincisi düzenlenen sokak festivalinde ise, binalar rengarenk boyandı.
Aralarında bir lise ile öğrenci yurdunun bulunduğu binalar Sibiu'lu sanatçıların ekoloji ve insanlığın geleceği temalı resimlerine tuval oldu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
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