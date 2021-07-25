Dev kukla gösterileri, renkli duvar resimleri...

Romanya'da sokak festivalleri başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ülkenin batısındaki Temeşvar kentindeki gösterilerin merkezi Özgürlük Meydanı oldu.

60 oyuncu ve müzisyenin dev kuklalarla yaptığı gösteri, yüzlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Binalar rengarenk boyandı

Sibiu kentinde yedincisi düzenlenen sokak festivalinde ise, binalar rengarenk boyandı.

Aralarında bir lise ile öğrenci yurdunun bulunduğu binalar Sibiu'lu sanatçıların ekoloji ve insanlığın geleceği temalı resimlerine tuval oldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]