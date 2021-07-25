Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde yer alan Kinnaur bölgesinde bulunan Sangla Vadisi’nde toprak kayması meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 11 kişiyi taşıyan minibüse vadiden düşen kaya parçalarının çarptığı ve araçta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Köprü çöktü

Toprak kayması sonucu Baspa Nehri üzerinden bulunan bir köprü çökerken, nehrin kıyısında park halinde bulunan çok sayıda araç ise hasar gördü.

Meydana gelen toprak kayması anbean bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Hindistan Başbakanı'ndan taziye mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Modi, kazadan etkilenen herkese hükümet yardım fonuna erişim hakkı verileceğini söyledi.

Hindistan son dönemde şiddetli yağış ve heyelanla mücadele ediyor

Hindistan'da, son dönemde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası heyelan uyarıları yapılmıştı.

Maharaştra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 136'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin ise kayıp olduğu aktarılmıştı.