Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 21:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de aşı karşıtı adam koronavirüsten yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: TRT Haber]
ABD'de aşı karşıtı bir adam koronavirüsten hayatını kaybetti. 34 yaşındaki adamın virüse yakalanmadan önce sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
ABD'de 34 yaşındaki aşı karşıtı bir adam koronavirüsten hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanmadan önceki sosyal medya paylaşımında ise "99 problemim var ve aşı kesinlikle bunlardan birisi değil." ifadelerini kullandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Stephen Harmon, hastanede tedavi görürken oksijen aletine bağlı haldeki fotoğrafını paylaştı, iyileşmesi için dua istedi. Bu paylaşımından 3 gün sonra hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hastanede yatanların büyük çoğunluğu aşı yaptırmayanlar
Harmon'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.
Koronavirüse yakalanıp hastaneye yatanların tamamına yakınının aşı olmamış kişiler olduğu belirtildi.
Etiketler: ABD Koronavirüs Sosyal Medya
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