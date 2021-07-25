ABD'de 34 yaşındaki aşı karşıtı bir adam koronavirüsten hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanmadan önceki sosyal medya paylaşımında ise "99 problemim var ve aşı kesinlikle bunlardan birisi değil." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Stephen Harmon, hastanede tedavi görürken oksijen aletine bağlı haldeki fotoğrafını paylaştı, iyileşmesi için dua istedi. Bu paylaşımından 3 gün sonra hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hastanede yatanların büyük çoğunluğu aşı yaptırmayanlar

Harmon'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Koronavirüse yakalanıp hastaneye yatanların tamamına yakınının aşı olmamış kişiler olduğu belirtildi.

