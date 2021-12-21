Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19'un Omicron varyantı tespit edildikten sonra günlük vakalarda artış yaşanmaya başladı.

Ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı bin 368 artarak 225 bin 255'e yükseldi.

Son vakalarla Nijerya'da mart ayından bu yana en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısı kayıtlara geçti.

Son iki haftada yüzde 500 artış

Virüs nedeniyle son 24 saatte ölüm rapor edilmezken şimdiye kadar 2 bin 985 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 211 bin 660 oldu.

NCDC Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, Delta ve Omicron varyantları nedeniyle ülke genelinde son iki hafta içinde COVID-19 vakalarının yüzde 500 artış kaydettiğini söyledi.

Adetifa, halkın COVID-19'a karşı uygulanan yeni tedbirleri uygulamalarını ve salgına karşı aşı olmaları çağrısında buldu.