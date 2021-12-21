İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin basın bürosundan yapılan açıklamada, İsrail İçişleri Bakanlığının Mescid-i Aksa İmam Hatibi hakkındaki yurt dışı çıkış yasağına ilişkin bilgi verildi.

Mart 2021'den bu yana devam eden söz konusu yasağın üçüncü kez uzatıldığı ve Şeyh Sabri'nin Mart 2022'ye kadar yurt dışına çıkış yapamayacağı açıklandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şeyh Sabri de İsrail makamlarının kendisine yönelik bu kararının "haksız, adaletsiz, temel insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu" vurguladı.

İsrailli mercilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.