Libya'da Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyon kanalının haberine göre, başken Trablus'un Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılırken, bazı caddeler toprak dökülerek trafiğe kapatıldı.

Ayrıca Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözleniyor.

Ülke yerel medyasında Trablus’un güneyindeki Zintan kentinden ağır silahlı kamyonetlerin başkent Trablus’a doğru ilerlediğini gösteren videolar paylaşıldı.

Trablus Üniversitesi'nde eğitime ara verildi

Trablus Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitedeki bütün fakültelerde eğitime ara verildiği ve güvenlik gerekçelerinden dolayı öğrencilerin evlerine dönmelerinin istendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu’nun (UNSMIL), başkentin Ayn Zara bölgesinde bulunan ofisini boşalttığı şeklinde yerel medyaya haberler yansıdı. Ancak UNSMIL konu ile ilgili haberleri doğrulamadı.

16 Aralık’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi’nin başkomutan sıfatıyla, Trablus Bölge Komutanı Abdulbasıt Mervan’ı görevinden almasının ardından, başkent Trablus’ta gerginlik yaşanmıştı.

3 Eylül'de ise Trablus'ta konuşlu Libya ordusuna bağlı etkili askeri birliklerden “İstikrarı Destekleme Birimi” ve “444 Tugayı” arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar silahlı çatışmaya dönüşmüştü.