Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişide Omicron varyantının tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmadığı ifade edildi.

Omicron varyantı tespit edilen iki kişinin karantinada gözetim altında bulunduğu belirtilen açıklamada, temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramaların sürdüğü belirtildi.

"Aşı yapılsın" vurgusu

Açıklamada, COVID-19 aşılarının hatırlatma dozlarının Omicron varyantına karşı korunmada büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmalarının elzem olduğu kaydedilen açıklamada şunlar yer aldı:

"Ülkemizde de omicron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşlarımıza aşı ile birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın COVID-19 ile mücadelede en önemli etkenler olduğunu hatırlatırız."