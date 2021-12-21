Patrice Anato, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sabah kendisini dehşete düşüren ırkçı bir mektup aldığını ve mektubun ölüm tehdidiyle sona erdiğini açıkladı.

"2022'de kendinizi temsil edemeyeceksiniz"

Hiçbir tehdidin kendisini yolundan döndüremeyeceğini kaydeden Anato, mektupla ilgili suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

Milletvekili Anato'nun paylaştığı mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Senin de parçası olduğun zenciler, tabiatın bir hatası ve Cumhuriyetimiz için bir utanç. İşe yaramaz, gelişmemiş, ruhu ve beyni olmayan insanlarsınız. Ülkemizin vatandaşlarını temsil için zencilere ihtiyacı yok. Şu anki diktatör Cumhurbaşkanımız yüzünden Fransa'ya çok sayıda zenci, güce kavuşup ülkemizi bozuyorlar. Ülkemize hiçbir fayda sağlamadan buranın avantajlarının tadını çıkarıyorsunuz.

Sizi bu ülkeden yok etmek için her şeyi yapacağımızı bilin. Sen ve senin aptal arkadaşların 2022'de kendinizi temsil edemeyeceksiniz. Ülkemizi bozan, nüfusumuzu kirleten ve siyahlaştıran bu yönetim çok oldu. İktidarı geri alacağız. Ormanlarınıza geri dönün ya da gün sayın, hakkınızdan geleceğiz. Size ölüm."

Seçim öncesi ırkçı ve İslam düşmanlığı söylemlerde artış

Ülkede, Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi aşırı sağcı siyasetçilerin de etkisiyle siyaset ve politikada ırkçı ve İslam düşmanlığı söylemlerde artış görülmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un henüz adaylığını açıklamadığı seçimlere, solun yanı sıra sağcı ve aşırı sağcı adaylar yoğunlukta yarışacak.