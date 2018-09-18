Nijerya’da ulusal felaket ilan edildi

Nijerya’nın Kogi, Niger, Anambra ve Delta eyaletlerinde Nijer Nehri’nin taşmasıyla yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aşması üzerine Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari adına görevlendirilen Ulusal Acil Durum Yönetimi Dairesi (NEMA) ulusal felaket ilan etti.

NEMA’dan yapılan açıklamada, "Ben, Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı Genel Müdürü Mustapha Maihaja, Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari adına, Kogi, Niger, Anambra ve Delta eyaletlerinde ulusal felaket ilan ettim" ifadeleri yer aldı.

NEMA Genel Müdürü Maihaja, “Diğer eyaletler de gözetim altında tutulacak, NEMA genel merkezi ve 5 bölgesel acil durum merkezi etkin arama ve kurtarma operasyonları için harekete geçti ve tam olarak devreye girdi" diye konuştu.

Yetkililer, Nijer ve Benue nehirlerinde su seviyelerinin artmaya devam edeceği ve su baskınlarının olabileceği konusunda halkı uyardı.

Nijerya Hükümeti, selden zarar görenlere yardım sağlamak için yaklaşık 8,2 milyon dolar ayırdığını açıkladı.

Kaynak: İHA