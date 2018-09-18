Rusya Devlet Başkanı Putin Akdeniz'deki uçak krizi ile ilgili ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban Moskova'da düzenledikleri basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Akdeniz'de Esed rejimi tarafından vurulan ve 15 asker öldüğü Rus askeri uçağı ile ilgili "trajediler zinciri" ifadesini kullandı.

Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının kendisi ile koordineli olarak yapıldığını belirtti.

Uçağı İsrail'in vurmadığını, olayın ne olduğuna bakılması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın cevabının Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini sağlamayı hedefleyeceğini kaydetti.

Putin, "İnsanlar öldü. Bu hepimiz için bir trajedidir. Ailelere baş sağlığı diliyorum." dedi. Putin, Alınacak önlemlerin herkesi ilgilendirdiğini dile getirdi.

Putin ve Netanyahu görüşecek

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'de Rus askeri uçağının vurularak düşürülmesi olayını Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde ele alacağı belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli üst düzey bir diplomatik kaynak, Netanyahu ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin "kısa bir zaman içinde" gerçekleşeceğini belirtti.

Yerel basına konuşan bir başka diplomatik kaynak ise İsrail ile Rus siyasi ve askeri yetkililerin "sürekli temas" halinde olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kendisine ait askeri uçağın vurulmasından İsrail'in sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddedilerek, olaydan Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri ile İran ve Hizbullah'ın sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA – TRT Haber