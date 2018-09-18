Filipinler'deki tayfun 1 milyondan fazla çocuğu okuldan etti

İngiliz yardım kuruluşu "Save The Children"ın yayımladığı rapora göre, Filipinler'in kuzey kıyılarını geçen cumartesi etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfunu, ülkede eğitimin aksamasına neden oldu.

Raporda, tayfun nedeniyle Luzon Adası'nda çok sayıda okulun zarar gördüğü ve bundan dolayı 1 milyondan fazla çocuğun okula gidemediği belirtildi.

Bu durumun çocukların eğitim sisteminden tamamen kopmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Filipinler Eğitim Bakanlığı da 74 kişinin ölümüne neden olan tayfunda 4 bin 300'den fazla okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı, iki gün önce 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA