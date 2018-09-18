İsrail, Rusya'nın suçlamalarını reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Suriye’de kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail'den konuyla ilgili açıklama geldi. İsrail, Rus askeri uçağının Suriye'de Esed güçleri tarafından vurularak düşürülmesinde sorumluluğu olduğu suçlamasını reddetti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurularak düşen uçaktaki Rus askerlerinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının dün akşam Esed rejimine ait bir tesisi hedef aldığı ve bu tesiste "İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a göndereceği ve İsrail'e karşı tahammül edilemez tehdit oluşturan ağır silahların" bulunduğu ifade edildi.

Olaya ilişkin yürütülen ön soruşturmaya göre Rus uçağının Esed güçlerine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, "Esed'in hava savunma sistemi füzesi ateşlendiğinde jetlerimiz İsrail hava sahasındaydı. Ayrıca İsrail jetlerinin Lazkiye'deki hava bombardımanını düzenlediği sırada vurulan Rus uçağı bölgede değildi. Hava savunma sistemleri rastgele ateş açtı ve anladığımız kadarıyla havada Rus uçağı olup olmadığına ilişkin emin olma girişiminde bulunulmadı." iddialarına yer verildi.

İsrail ve Rus orduları arasında çatışmayı önleme konusunda daha önce kurulan ortak mekanizmanın bugüne kadar işe yaradığını aktaran İsrail ordusu, bu mekanizmanın dün de işletildiğini savunarak şunları kaydetti:

"İsrail bu olaydan tamamen Rus uçağını düşüren Esed rejimini sorumlu tutuyor. Ayrıca bu olayda İran ve Hizbullah'ın da sorumluluğu vardır."

Rusya: Askeri uçak Suriye tarafından düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün Hmeymim Üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının, Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

Açıklamaya göre, İsrailli pilotlar uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Suriye’de kaybolan İl-20 uçağıyla ilgili, "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" dedi. Konaşenkov, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu nedeniyle düştüğünü ifade etmişti.

"Düşmanca bir provokasyon"

Konaşenkov, "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı" diye konuşmuştu.

Rusya’dan İsrail’e sert telefon

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman’la yaptığı telefon görüşmesinde, Rus uçağının Akdeniz’e düşmesinin tek sorumlusunun İsrail olduğunu söylemişti.

İsrailli elçi çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Gary Kohen'in Suriye’de düşürülen Rus askeri uçağıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Suriye’de radardan kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Beşşar Esed rejimi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü kaydedilmişti.

Kremlin: Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını asla etkilemeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek" demişti.

Anlaşmanın önemine dikkat çeken Peskov, "Bu, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli bir anlaşma. Suriye krizinin çözümü için Moskova ve Ankara’nın fedakarlıklarda bulunarak uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini gösteriyor. Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek" diye konuşmuştu.

Erdoğan ile Putin dün Soçi’de yaptığı görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına dair anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA