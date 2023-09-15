Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2023 15:24

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a lojistik destek sağlayan 12 kişi yakalandı

Nijerya'nın Yobe eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a lojistik destek sağlayan 12 kişinin yakalandığı bildirildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a lojistik destek sağlayan 12 kişi yakalandı

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Yobe eyaleti Gujba bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Edward Buba, operasyonda terör örgütüne lojistik destek sağlayan 12 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Buba, ordunun, gıda maddesi, yüklü miktarda yakıt ile 3,1 milyon naira (yaklaşık 106 bin 600 TL) nakit para ele geçirdiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
Boko Haram
Sıradaki Haber
Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde faiz indirimi bulunmuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde faiz indirimi bulunmuyor
15:25
10 ilde zehir tacirlerine dev operasyon: 265 gözaltı
15:18
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
15:19
ASELSAN ile SSB arasında sözleşme imzalandı
15:14
Tekirdağ'da orman yangını
15:06
BM: Libya böyle bir krizle tek başına başa çıkamaz
Dev balina köpek balığı kıyıya vurdu
Dev balina köpek balığı kıyıya vurdu
FOTO FOKUS
Kamyondan düşen cam damacanalar trafiği kilitledi
Kamyondan düşen cam damacanalar trafiği kilitledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ