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Dünya
AA 15.09.2023 15:05

BM: Libya böyle bir krizle tek başına başa çıkamaz

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, büyük bir sel felaketi yaşayan Libya'nın böyle bir krizle tek başına başa çıkamayacağını belirtti.

BM: Libya böyle bir krizle tek başına başa çıkamaz
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya halkının bu yıkıcı afet karşısında azim, birlik ve acıyı paylaşmanın en büyük örneğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Libyalı tüm yetkilileri ve kurumları çalışmalarını aynı şekilde sürdürmeye çağıran BM Temsilcisi, "Kayıp ve hasarın boyutu hayal edebileceğimizin de ötesinde. Libya, böyle bir krizle tek başına başa çıkamaz." ifadelerini kullandı.

BM'nin desteğine övgüde bulunan Bathily, Libya'ya yardım gönderen ülkelere de teşekkür etti.

Orta Akdeniz'de etkili olan Daniel Kasırgası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

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Sel Libya Birleşmiş Milletler
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