Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da tekne alabora oldu: En az 15 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, içinde 60'tan fazla kişinin bulunduğu tekne battı. Yaşanan olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Zumba bölgesi yerel şefi Mallam Adamu Ahmed, Niger eyaletine bağlı Zumba bölgesindeki Shiroro Nehri'nde, yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle battığını söyledi.
Ahmed, olayda en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Teknede 60 kişiden fazla bulunduğunu aktaran Ahmed, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde tekne faciaları yaşanıyor.
Etiketler: Yağış
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