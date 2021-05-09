Dünya genelinde etkili olan COVID-19 salgını sebebiyle vaka sayıları ve can kayıpları artıyor.

Hindistan'da tablo ağırlaşıyor

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 423 bini, Hindistan'da 22 milyon 271 bini, Brezilya'da 15 milyon 87 bini ve Fransa'da 5 milyon 747 bini geçti.

Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 187 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu tam kapanma için hazırlanıyor. Eyalette 10 Mayıs'ta başlayacak kapanma 14 gün devam edecek.

Fransa'da AstraZeneca aşısını yaptıran 1 kişi öldü

Fransa İlaç Ajansı, 23-29 Nisan'da AstraZeneca aşısını yaptıran 2 kişide kanda pıhtılaşma tespit edildiğini, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa, salgın nedeniyle yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ekledi.

AB ülkelerinde 160 milyon kişi ilk doz aşıyı yaptırdı

İngiltere, salgınla mücadele kapsamında yolcuların dönüşte otelde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağı ülkeler listesini güncelledi.

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği aşıdan 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz alımı sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının kısa vadede sihirli bir çözüm olmadığını düşündüklerini, konuyu masaya somut bir teklif gelir gelmez görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişinin ilk doz aşıyı yaptırdığını açıkladı.

Merkel: Salgının üçüncü dalgası kırıldı

Almanya'da günlük vaka sayısı 15 bin 685 olarak kayıtlara geçti. 238 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 84 bin 648'e yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde salgının üçüncü dalgasının kırıldığını ifade ederek, Avrupa'da yaz tatillerinin aşı yaptırmayanlar için de mümkün olması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Belçika'da salgın nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı.

Nepal'de bir günde 8 bin 287 yeni vaka

Hindistan ile yaklaşık 1800 kilometrelik sınırı olan Nepal’de doktorlar, ülkedeki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunurken, hükümet, kapanma ve kısmi kapanma uygulamalarını hayata geçirdi. Bir günde 8 bin 287 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.

Japonya Havayolları (JAL) salgının seyahat sektörüne etkisi sonucu 2020 mali yılında 286,6 milyar yen (2,6 milyar dolar) net kayıp yaşadığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'a insani yardım göndereceklerini duyurdu.