Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 06:38Son Güncelleme: Kaynak: AFP-TRT Haber
Çin’in kontrolden çıkan roketi Hint Okyanusu'na düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Günler önce yörüngeye fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan Çin roketi, sabaha karşı Hint Okyanusu'na düştü.
29 Nisan'da Çin'in uzay istasyonu için yollandı. İlk modülü taşıyan roket, fırlatıldıktan sonra kontrolden çıktı.
Günlerdir nefesler tutuldu, roketin nereye düşeceği merak konusu oldu.
Serbest düşüşe geçen tonlarca ağırlıktaki roket Hint Okyanusu'na düştü.
Roket kontrolden çıkmıştı
Çin’in uzay istasyonunun inşası için fırlattığı 22 tonluk roket bir süre sonra kontrolden çıkmış ve parçalanmaya başlamıştı.
Roket enkazının yerleşim yerlerine düşme ihtimali dünyada endişeye neden olmuştu.
Etiketler: Çin
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