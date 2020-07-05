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Nijerya'da tekne alabora oldu: 6 ölü
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'nın Lagos şehrinde yolcu taşıyan tekne alabora oldu, 6 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ikorodu Nehri'nde yolcu taşıyan tekne alabora oldu.
Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.
Diğer yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
Etiketler: Nijerya lagos alabora olan tekneSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 04:48
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