Gana Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, bugün Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun çevresindeki insanlardan birinde COVID-19'a rastlanması nedeniyle karantinaya girdiğini belirtti.

Nkrumah, açıklamasında, "Bugün Devlet Başkan Akuffo-Addo'ya yapılan COVID-19 testi negatif çıktı ancak virüse karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren 14 gün süre karantinaya girdi" dedi.

Bakan Nkrumah, bu süre zarfında Akuffo-Addo'nun evinden çalışacağını söyledi.

Gana'da şimdiye kadar 19 bin 388 COVID-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.