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Gana Devlet Başkanı koronavirüs şüphesiyle karantinada
[Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo, yakın çevresindekilerden birinde koronavirüse rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.
Gana Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, bugün Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun çevresindeki insanlardan birinde COVID-19'a rastlanması nedeniyle karantinaya girdiğini belirtti.
Nkrumah, açıklamasında, "Bugün Devlet Başkan Akuffo-Addo'ya yapılan COVID-19 testi negatif çıktı ancak virüse karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren 14 gün süre karantinaya girdi" dedi.
Bakan Nkrumah, bu süre zarfında Akuffo-Addo'nun evinden çalışacağını söyledi.
Gana'da şimdiye kadar 19 bin 388 COVID-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs karantina Gana Devlet Başkanı Akuffo-AddoSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 03:18
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