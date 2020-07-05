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Filistin el-Halil'de 173 vaka tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, el-Halil kentinde koronavirüsün kontrolden çıktığını söyledi.
Filistin televizyon kanalına konuşan Bakan Keyle, cumartesi sabahından bu yana el-Halil'de 173 vaka tespit edildiğini, bugün sağlık durumunu yerinde gözlemlemek için kente üç bakanla gideceklerini söyledi.
Keyle, bakanlığının günde 10 bin test yaptığını ancak sonuçları için kapasitenin günlük 5 bin olduğunu bu yüzden sonuçlarda gecikmeler yaşandığını belirtti.
Filistin hükümetinin kentler için aldığı 5 günlük karantina kararının uzatılabileceğini anlatan Keyle, sağlık çalışanları arasında 50 kişinin COVID-19'a yakalandığını belirtti.
Çarşamba günü Filistin hükümeti, el-Halil'in de aralarında bulunduğu 11 kente cumadan itibaren 5 günlük karantina uygulanacağını duyurmuştu.
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