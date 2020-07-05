Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor sayıda artış yaşanırken, vaka sayısı 10 bin 853 artışla 187 bin 977'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 792 bin 78 test yapıldı.

Son 24 saatte 74 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 26'ya yükseldi.

COVID-19 vakalarından 91 bin 227'si iyileşti. En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.