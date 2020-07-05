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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 853 kişide koronavirüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 187 bin 977'ye yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor sayıda artış yaşanırken, vaka sayısı 10 bin 853 artışla 187 bin 977'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 792 bin 78 test yapıldı.
Son 24 saatte 74 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 26'ya yükseldi.
COVID-19 vakalarından 91 bin 227'si iyileşti. En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: rekor artıl koronavirüs Güney Afrika CumhuriyetiSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 02:49
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