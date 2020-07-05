Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakü'de boya fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, boya üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.
Azerbaycan Bakü'de akşam saatlerinde çıkan ve yaklaşık 700 metrekare alanı kaplayan yangını söndürme çalışmalarına 30’dan fazla araç ve 160 itfaiyeci katıldı.
Yangın sırasında patlamalar da yaşandı.
Etiketler: boya fabrikası yangın Azerbaycan yangınSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 02:02
Sıradaki Haber
İsrail'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz