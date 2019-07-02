Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue eyalet yetkililerden Christopher Avi, yerel halkın kaza yapan tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama olduğunu duyurdu.

Avi, "Patlamada şu ana kadar 50 kişinin cesedine ulaşıldı, 70 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu" dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Avi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan Benue Eyalet Polis Sözcüsü Catherine Anene de olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: AA