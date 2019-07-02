ABD sınır polisi, göçmenlerin hakaret edilip aşağılandığı gizli bir Facebook grubu tespit etti.

Hala görev yapmakta olan sınır memurlarının da bulunduğu grupta, göçmen ölümlerinin bile alay konusu olabildiği belirtildi. Gruptaki paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, ABD-Meksika sınırından geçmeye çalışan Orta Amerikalı göçmenlerin dramı devam ediyor.

Sınır karakollarında incelemelerde bulunan ABD Kongresi üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, ziyaretinin detaylarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Cortez, ABD sınırını geçmeye çalışan ve tutuklanan Orta Amerikalı göçmenlere kötü muamele yapıldığını belirterek, hücrede tutulan göçmenlerin su içmek için tuvaletleri kullanmaya zorlandığını iddia etti.

Kaynak: TRT Haber