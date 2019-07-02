Kolombiya'nın San Gil bölgesindeki bir mahallede minibüs, rampadan çıkarken arıza yaptı.

İçinde sadece sürücüsü bulunan minibüs, geriye kaçarak hızla aşağıya doğru inmeye başladı. Dar sokakta binalara çarparak sürüklenen minibüsün sürücüsü, çarpma sırasında kapı açılınca yola savruldu. Sürücü, duran minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medya, hastaneye kaldırılan sürücünün küçük sıyrıklarla kazayı atlattığını duyurdu.

Kaynak: DHA