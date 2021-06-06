Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırılar: 88 ölü
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde geçtiğimiz perşembe günü silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 88 kişi hayatını kaybetti.
Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafi’u Abubakar, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin 3 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı 8 bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti. Abubakar, "Saldırının ardından 88 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.
Nafi'u Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını aktardı.
Silahlı kişilerin nisanda aynı eyalette düzenlendiği saldırıda 9 polis hayatını kaybetmişti.
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