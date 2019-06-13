Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (SEMA) Niger Eyalet Direktörü Malam Salihu Garba, Kwaki, Ajatayi, Gwassa, Barden Dawaki, Gyammamiya ve Alewa köylerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırılar düzenlediğini belirterek, "Şu anda 47 kişinin cesedi bulundu ve çok sayıda yaralı var" dedi.

Bölgede yaklaşık 2 bin kişinin evlerini terk ettiğini söyleyen Garba, "Bunlardan sadece 500'ü geçici olarak Erena Kampı'na yerleşebildi. Bu insanlar, insani yardıma ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Garba, yaralıların tedavi altına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kaynak: AA