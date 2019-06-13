Mustafa Alptuğ Sözen, geçen yıl Kasım ayında evsiz bir Alman vatandaşını trenin altında ezilmekten kurtardı, ancak kendisi hayatını kaybetti.

Henüz 17 yaşındaydı.

Mustafa'nın adı, olaydan 8 ay sonra hayatını kaybettiği o istasyona verildi.

Frankfurt Ostendstrasse durağının adı artık Alptuğ Sözen İstasyonu oldu.

Frankfurt Belediyesi ve Türk Başkonsolosluğu yetkilileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve ailesinin katıldığı törende Mustafa'nın adının yazılı olduğu tabela istasyona asıldı.

Kahraman Mustafa Alptuğ Sözen'in hatırası o istasyonda yaşamaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber