Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un başkanlığındaki liderler zirvesi, başkent Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Konutları alanında yer alan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakan seviyesinde temsil edileceği zirveye Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla katılacak.

Örgütün gelişiminin yanı sıra üye devletleri ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı zirvenin ardından örgütün Bişkek bildirisi kabul edilecek.

Zirveyi takip etmek amacıyla 115 uluslararası medya kuruluşundan 435 basın mensubu akredite oldu.

Yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı zirve için ülkeye gelmeye başlayan lider ve heyetler için bu akşam Devlet Konser Salonu'nda "Dostluk Kervanı" adlı gala konser verilecek.

Örgüt 2001 yılında kuruldu

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ortak sağlanması ve sürdürülmesi ve ülkeler arasında karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören ŞİÖ, Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Çin'in Şangay kentinde 15 Haziran 2001'de resmen kurulmuştu.

Hindistan ve Pakistan 16 yıl sonra örgüte dahil olmuş, örgütün üye sayısı 8'e çıkmıştı.

Türkiye de geçtiğimiz yıllarda ŞİÖ’ye Diyalog Ortağı olarak katılmıştı.

Kaynak: AA