Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 02:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde, silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin Birnin Gwari, Giwa, Chikun, Igabi ve Kauru bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.
Aruwan, saldırılarda 23 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Artan saldırılar nedeniyle bölgeye daha fazla güvenlik gücü sevk edildiğini aktaran Aruwan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
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