Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yazılı açıklamasında Blinken'ın Başbakan Hamduk ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Blinken'ın görüşme sırasında ABD'nin Sudan sivil geçiş hükümetine devam eden desteğine vurgu yaptığını belirten Price, "Bakan Blinken, Sudan hükümetinin Sudan halkına huzur, adalet ve özgürlük sağlama çabalarını takdir etti" ifadelerine yer verdi.

Blinken ile Hamduk'un aynı zamanda Sudan'ın ekonomik reform ve kalkınma çabalarını da değerlendirdiğine dikkati çeken Price, ikilinin Darfur'daki şiddet olaylarının ana nedenlerinin ortadan kaldırılması ve yakın zamanda yapılan barış anlaşmalarının uygulanmasını da ele aldığını aktardı.

Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini açıklamasından kısa bir süre sonra, ABD Sudan'ı teröre destek veren devletler listesinden çıkarmıştı.

