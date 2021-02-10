Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmeye, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da katıldı.

Biden, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin önde gelen iş insanlarını ekonominin durumu ve kurtarma paketi hakkında görüşmek için davet ettiğini belirtti.

Altyapı yatırımları ve asgari ücreti de ele alacaklarını belirten Biden, iş insanlarının düşüncülerini merak ettiğini, ekonomik kurtarma paketi konusunda Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerle ortak zemini bulduklarını bu nedenle iyimser olduğunu sözlerine ekledi.

