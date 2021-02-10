Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de sağlık kliniğine silahlı saldırı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AFP]
ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sağlık kliniğine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi gözaltına alındı.
Buffalo Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 67 yaşında erkek saldırgan, bir sağlık kliniğine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 5 kişi yaralanırken, Gregory Ulrich isimli saldırgan ise gözaltına alındı.
Yetkililer, sağlık kliniğinin lobisinde ve saldırganın kaldığı hotelde şüpheli paketler bulunduğunu belirtti.
Etiketler: ABD
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