Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, son günlerde Ürdün Vadisi'ndeki Hamsa el Foka'da Filistinlilere ait 46 yapıya İsrail güçlerince el koyulduğunu söyledi.

Bu nedenle 35'i çocuk 60 Filistinlinin yerlerinden edildiğini belirten Stano, yıkımlardan AB fonlarıyla inşa edilen yapıların da etkilendiğini açıkladı.

Stano, COVID-19 salgınına rağmen yıkımların ve el koymaların devam ettiğini vurguladı.

Stano, "Avrupa Birliği, İsrail'e yıkımları durdurması çağrısını ve etkilenen topluluklara insani erişimin kolaylaştırılmasına duyulan ihtiyacı yinelemektedir" dedi.

"Uluslararası hukuka aykırı"

İsrail'in yerleşim politikasına ve zorla tahliye, yıkım, el koyma gibi eylemlerine AB'nin itiraz ettiğinin altını çizen Stano, bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözümün önünde engel teşkil ettiğini söyledi.

Stano, "AB aynı zamanda İsrail hükümetine Doğu Kudüs ile Har Homa, Givat Hamatos ve E1 gibi hassas bölgelerde devam eden tüm yerleşim genişlemelerini durdurması çağrısını tekrarlamaktadır" açıklamasını yaptı.