Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’den DSÖ’nün koronavirüs raporuna detaylı inceleme
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, COVID-19’un "Wuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden DSÖ uzmanının raporunu yakından inceleyeceklerini ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp sonuca varmak istediklerini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Wuhan'da saha çalışması yapan DSÖ ekibinin raporunu ve ekibin başı Peter Ben Embarek'in açıklamalarını değerlendirdi.
Psaki, DSÖ uzmanının sunduğu raporda ABD'nin bir rolünün olmadığını, öncelikle söz konusu raporu detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.
ABD'nin COVID-19'un kökenlerine ilişkin kendi uzmanlarının Çin'de bağımsız şekilde sahada araştırma yapmasını istediklerini kaydeden Psaki, ancak ondan sonra virüsün kökenleri konusunda daha net bir sonuca varacaklarını ifade etti.
Etiketler: ABD Çin Koronavirüs
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