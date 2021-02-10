İspanya'da bir günde koronavirüsten 766 can kaybı
İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 766 kişi hayatını kaybetti. 16 bin 402 yeni vaka tespit edildi.
İspanya Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.
Ülkede koronavirüs salgınının ikinci dalgasında en yüksek günlük can kaybı tespit edildi. Ülkede dünden bugüne 766 artışla COVID-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 63 bin 61'e yükseldi.
Günlük yeni vaka sayılarında düşüşün devam ettiği İspanya'da toplam vaka sayısı ise 16 bin 402 artarak 3 milyon 5 bin 487'ye ulaştı.
İspanya'da vaka sayısı 3 milyonu geçti
İspanya, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın ardından toplam COVID-19 vaka sayısı 3 milyonu geçen 4'üncü Avrupa ülkesi oldu.
Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı ortalaması düşüş eğilimini sürdürerek, iki hafta önce 890 iken bugün itibarıyla 630'a geriledi.
3 ülkeye uçuş kısıtlaması uzatıldı
COVID-19'un mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan türü nedeniyle İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'dan uçuşlara uygulanan kısıtlamaların 2 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.
Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.