İspanya Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.

Ülkede koronavirüs salgınının ikinci dalgasında en yüksek günlük can kaybı tespit edildi. Ülkede dünden bugüne 766 artışla COVID-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 63 bin 61'e yükseldi.

Günlük yeni vaka sayılarında düşüşün devam ettiği İspanya'da toplam vaka sayısı ise 16 bin 402 artarak 3 milyon 5 bin 487'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısı 3 milyonu geçti

İspanya, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın ardından toplam COVID-19 vaka sayısı 3 milyonu geçen 4'üncü Avrupa ülkesi oldu.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı ortalaması düşüş eğilimini sürdürerek, iki hafta önce 890 iken bugün itibarıyla 630'a geriledi.

3 ülkeye uçuş kısıtlaması uzatıldı

COVID-19'un mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan türü nedeniyle İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'dan uçuşlara uygulanan kısıtlamaların 2 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.