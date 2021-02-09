Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de sıfırın altında 16,7 dereceyle 2010'dan bu yana en düşük gece sıcaklığı görüldü.
İskoçya'daki Altnaharra bölgesinde dün gece sıfırın altında 16,7 derece ölçüldü ve bu son 10 yılın en düşük gece sıcaklığı olarak kayda geçti.
Öte yandan İngiltere'nin özellikle kuzeydoğusunu 3 gündür etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Hava şartları nedeniyle birçok yeni tip koronavirüs (COVID-19) test ve aşılama merkezi geçici olarak kapatıldı.
Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği başkent Londra'da, süs havuzlarının donduğu görüldü.
Etiketler: İngiltere Hava Durumu
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