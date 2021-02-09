İskoçya'daki Altnaharra bölgesinde dün gece sıfırın altında 16,7 derece ölçüldü ve bu son 10 yılın en düşük gece sıcaklığı olarak kayda geçti.

Öte yandan İngiltere'nin özellikle kuzeydoğusunu 3 gündür etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Hava şartları nedeniyle birçok yeni tip koronavirüs (COVID-19) test ve aşılama merkezi geçici olarak kapatıldı.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği başkent Londra'da, süs havuzlarının donduğu görüldü.