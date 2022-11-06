Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 21 çocuk kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 21 çocuk kurtarıldı.
Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da eyalete bağlı Faskari bölgesindeki bir tarladan, silahlı kişilerce çocukların kaçırıldığını belirtti.
Olayın ardından polisin operasyon düzenlediğini kaydeden İsa, operasyonda 17 kız ve 4 erkek çocuğun kurtarıldığını aktardı.
Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden İsa, çocukların ailelerine teslim edildiğini belirtti.
Silahlı kişiler, 2 Kasım'da Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesinde 39 çocuğu kaçırmış, olayın ardından çocuklardan 18'i kaçmayı başarmıştı.
Etiketler: Nijerya
Sıradaki Haber
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz