Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil köyü yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 1'i yaralandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, "Geva Binyamin" Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Sincil köyünde İsrail araçlarına taş attıkları gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açtı.
Olayda Filistinlilerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kalbinden gerçek mermiyle vurulan 18 yaşındaki Musab Muhammed Mahmud Nefel isimli Filistinli genç, Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'ne kaldırıldı ancak orada hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları ise yaralanan diğer Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria, yılbaşından bu yana gerginliğe sahne oluyor.
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