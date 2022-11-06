Tahran'da bulunan Emir Kebir Üniversitesi öğrencileri, arkadaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için bir araya gelirken, üniversite güvenliği öğrencilere müdahalede bulunarak oturma eylemini engellemeye çalıştı.

Başkentteki Allame Tebatebayi Üniversitesi öğrencileri üniversitenin öğrencilere yönelik “baskısını” protesto etmek için oturma eylemi yaparken, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri de gözaltılar, arkadaşlarına yönelik üniversiteye giriş yasağı ile okuldan uzaklaştırmaları protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Babul Noşirevani Üniversitesi öğrencileri 2 arkadaşlarının tutukluluk halinin devam etmesini ve 17 öğrenciye disiplin cezası verilmesini protesto etti.

Sakkız kentinde ise esnaf protestolara destek vermek için greve giderek bir günlük kepenk kapattı.

İran’daki gösteriler

Tahran’da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.