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Dünya
AA 10.06.2023 02:00

Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcu kurtarıldı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcu kurtarıldı.

Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcu kurtarıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Ondo Polis Sözcüsü Funmi Odunlami, eyalette bir yolcu otobüsüne düzenlenen baskının ardından bölgedeki silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda silahlı kişilerin kaçırdığı 18 yolcunun kurtarıldığını söyleyen Odunlami, bu kişilerin ailelerine kavuşturulduğunu ifade etti.

Odunlami, operasyonlarda 3 silahlı kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Silahlı kişiler, 7 Haziran'da başkent Abuja'ya gitmek üzere Ondo eyaletinden yola çıkan yolcu otobüsüne düzenlediği baskında 18 kişiyi kaçırmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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