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Dünya
AFP, Reuters 10.06.2023 00:25

Terör örgütü Eş-Şebab Somali'de otele saldırdı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab başkent Mogadişu'da bir otele saldırdı. Hükümetten yapılan açıklamada, operasyonun devam ettiği bilgisi verildi. Öte yandan ülkenin Aşağı Şabelle bölgesinde yaşanan patlamada da 27 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Terör örgütü Eş-Şebab Somali'de otele saldırdı

 

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab başkent Mogadişu'da bir otele saldırdı

Hükümetten yapılan açıklamaya göre saldırganlar, yetkililerin sıklıkla ziyaret ettiği bir plajdaki bir oteli hedef aldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin çok sayıda kişiyi binadan kurtardığı ve operasyonun devam ettiği belirtildi. Saldırıda en az 7 kişi yaralandı

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Başka bölgede ise havan topları patladı: 27 ölü

Somali'de Aşağı Şabelle bölgesinde patlama yaşandı.

Somali devlet haber ajansı, patlamanın Somali’nin başkenti Mogadişu’nun güneyinde yer alan Koryoley kasabasında yaşandığını duyurdu.

Patlamada çoğunluğu çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayın bölgedeki havan toplarının patlaması sonucu gerçekleştiği belirtilirken, havan toplarının neden patladığına ilişkin bilgi verilmedi.

 

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